Wunschzettel zur schulischen Inklusion

Kassel (kobinet) Zum 4. Advent hat die kobinet-nachrichten ein Wunschzettel einer Mutter eines behinderten Kindes in Sachen schulische Inklusion erreicht. Sie will nicht, dass ihr Namen genannt wird, weil das evtl. Nachteile für ihr Kind zur Folge haben könnte. Diesem Wunsch kommen die kobinet-nachrichten nach, auch wenn dies wohl eine der stärksten Anzeichen sind, dass etwas nicht stimmt, wenn Menschen sich nicht trauen, ihre Situation zu schildern, weil sie befürchten, dass sie dann Nachteile haben.

Mein Wunschzettel

Unser Sohn wird bald die Schule hinter sich lassen. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, woran die Inklusion scheitert und wer oder was unserem Sohn das Leben so schwer gemacht hat. Dazu habe ich bereits einen Text über Nixklusion geschrieben. Leider muss ich feststellen, dass ausgerechnet die Personen, die ihm eigentlich helfen sollten, oft Steine in den Weg gelegt haben. Und das sind die Sonderpädagogen. Wie sagte doch ein schlauer Mensch mal zu mir: Die wurden für die Sonderschule ausgebildet und nicht für Inklusion. Ja, das stimmt leider! Und das merkt man leider auch. Jedenfalls die, die ihm über den Weg gelaufen sind. Ausserdem auch in ihrer Art völlig antiquiert und rückständig. Deshalb hier mein Wunschzettel bzw das, was ich anderen Schülern mit besonderem Unterstützungsbedarf wünsche:

Sonderpädagogen, die…

– die Schüler nicht durch die defizitäre Brille anschauen, sondern die Stärken sehen. Ihm ist es oft passiert, dass minimalste Fehler angekreidet wurden, die bei Regelschülern durchgewunken wurden. Auch hat man oft sein Schriftbild bemängelt, das bei weitem besser war als das von einigen Mitschülern ohne Förderbedarf!

– keine Behinderten-Gruppen bilden, sondern wirkliche Inklusion leben. Bei ihm war es oft so, (sogar an mehreren „inklusiven“ Schulen) dass die Schüler mit Förderbedarf separat unterrichtet wurden und oft gar nicht in die Klasse durften. Auf Nachfrage erfuhr man dann, dass die Förderschüler den Unterricht nicht stören sollten. Dabei gab es in der Klasse Regelschüler, die dauernd des Raums verwiesen wurden, weil sie laut und aggressiv waren. Die aber trotzdem am Unterricht teilnehmen durften.

– Schülern mit Förderbedarf nicht permanent sagen, was sie alles nicht können und den Sonderstatus immer wieder erwähnen. Und nicht versuchen, möglichst vielen Schülern einen Stempel „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ aufdrücken. Die ihn teilweise gar nicht brauchen.

– Schülern mit Beeinträchtigungen (und deren Eltern) nicht immer mitteilen, dass sie doch eigentlich auf die Sonderschule gehören und hier falsch sind.

– Eltern nicht als Gegner sehen und ihnen gegenüber ihre Macht demonstrieren, sondern mit ihnen auf Augenhöhe agieren und Informationen über den Schüler und seine Art zu lernen oder seine Besonderheiten oder auch Stärken annehmen.

– Lehrer nicht von den Schülern mit Förderbedarf separieren. Unser Sohn hatte unterm Strich sehr wenig Kontakt zu den Lehrern, die beeinträchtigten Schüler waren oft in einer Parallel-Welt mit Sonderpädagogen in der Schule. So wird der Behinderten-Status zementiert.

– Lehrer auch mit den beeinträchtigten Kindern arbeiten lassen, ohne sich einzumischen. Uns ist es oft passiert, dass die Lehrer auf dem kleinen Dienstweg mit dem Schüler tolle Lösungen erarbeitet haben und von den Sonderpädagogen zurückgepfiffen wurden. Weil sie angeblich keine Ahnung hätten oder die Sonderpädagogen sich übergangen fühlten.

PS: Und über den Etikettenschwindel, mit dem Sonderpädagogen und ihre „Gutachten“ Schülern die Zukunft versauen, wurde ja auch schon oft genug berichtet.