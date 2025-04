IGEL-Podcast zur menschenzentrierten Unternehmenskultur

Cover des IGEL-Podcast mit Kerstin Michels

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "Menschenzentrierte Unternehmenskultur - wie die eigene Betroffenheit Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen zu einem besseren Leben verhelfen kann", so lautet der Titel der aktuellen Ausgabe des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), die deren Macher Sascha Lang kurz vor Weihnachten 2024 veröffentlicht hat. In dieser Episode des IGEL-Podcasts spricht Sascha Lang mit Kerstin Michels, Mitgründerin von voIIo, über das Thema menschenzentrierte Unternehmenskultur. Sie teilt dabei ihre persönliche Geschichte, wie sie mit einer Hörbehinderung umgeht und welche Herausforderungen sie in ihrer Karriere gemeistert hat.

Themen dieser Episode:

Der Weg von Kerstin Michels: Von der Marketingkommunikation zur Mitgründung von Voiio

Herausforderungen und Chancen mit einer Hörbehinderung im Berufsleben

Warum psychologische Sicherheit und Transparenz in Unternehmen entscheidend sind

Wie Voiio Mitarbeitende und Führungskräfte unterstützt

Die Rolle von Technologie in der Inklusion: Untertitel, Hörgeräte und digitale Tools

Perspektiven für einen inklusiven Arbeitsmarkt

Highlights:

Hörbehinderung als Treiber: Wie Kerstins eigene Erfahrung sie inspiriert hat, Voiio mitzugründen.

Wie Kerstins eigene Erfahrung sie inspiriert hat, Voiio mitzugründen. Empathie und Offenheit: Warum Dialog der Schlüssel für Inklusion ist.

Warum Dialog der Schlüssel für Inklusion ist. Zukunft des Arbeitsmarkts: Der Einfluss der jüngeren Generation auf Werte wie Diversität und Akzeptanz.

Glaskugelblick:

Zum Ende der Episode gibt Kerstin einen Ausblick auf ihre persönlichen und beruflichen Wünsche sowie ihre Vision für eine empathischere und inklusivere Welt“, heißt es in der Ankündigung der IGEL-Podcast-Episode.

