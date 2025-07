Steamingangebot von abm inclumedia vom 23. bis 27. Dezember 2024

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

München (kobinet) Das Streamingangebot von abm inclumedia bietet in der kommenden Woche wieder Filmberichte an. "Von Montag, 23.12.24 – Freitag, 27.12.24 sehen Sie ab 18:00 Uhr und als Wdh. um 19:00 Uhr bzw. 20:00 Uhr unsere Filme in folgender Reihenfolge:(Mit unserem bundesweiten Schulprojekt sind wir diesmal in Sachsen unterwegs).(Mit unserem bundesweiten Schulprojekt sind wir diesmal in Sachsen unterwegs).

Hier die entsprechenden Links dazu:

Mo. 23.12.24 um 18:00 Uhr, 19:00 Uhr und 21:00 Uhr:

https://youtu.be/1WaQHDdnBCo ohne inklusive Zusatzdienste

Di. 24.12.24 um 18:00 Uhr, 19:00 Uhr und 21:00 Uhr:

https://youtu.be/UrSPDtu6rOg mit Gebärdensprache

Mi. 25.12.24 um 18:00 Uhr, 19:00 Uhr und 21:00 Uhr:

https://youtu.be/YaCHhaC7oQM mit Audiodeskription

Do. 26.12.24 um 18:00 Uhr, 19:00 Uhr und 21:00 Uhr:

https://youtu.be/28dZT9k1GHw mit Erklärungen in Leichter Sprache

Fr. 27.12.24 um 18:00 Uhr, 19:00 Uhr und 21:00 Uhr:

https://youtu.be/Gi-pRTevKdc mit Untertiteln