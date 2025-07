Special Olympics legt Abschlussbericht für World Games Berlin 2023 vor

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Cover vom Abschlussbericht #Berlin2023

Foto: Special Olympics Deutschland

BERLIN (kobinet) Die Special Olympics World Games hatten vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin stattgefunden. Erstmals in Deutschland waren dazu 6.500 Athletinnen und Athleten mit geistiger Beeinträchtigung sowie Unified Partner aus 176 Ländern nach Berlin gekommen. Sie waren in 26 Sportarten an den Start gegangen. Unter dem Motto #ZusammenUnschlagbar feierten wir alle gemeinsam ein internationales Fest des Sports, das für mehr Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung steht. Das Ende des Nachhaltigkeitsprogramms und somit der Weltspiele markiert der jetzt fertiggestellte Abschlussbericht. Er ist in Deutsch, Englisch und Deutsch Leichte Sprache erhältlich

Die Special Olympics World Games Berlin 2023 haben Standards für zukünftige Sportgroßveranstaltungen gesetzt. So wurde durch das Host Town Program die ganze Nation Teil der Weltspiele. Inklusive Strukturen und Netzwerke auf kommunaler Ebene wurden etabliert. Erstmalig war der Zusammenschluss Deutschlands größter TV- und Medienhäuser zur Medien-Allianz. Gewonnene Erkenntnisse aus der Durchführung des größten inklusiven Multisportereignisses fließen maßgeblich in die Arbeit zur nachhaltigen Wirkung der Spiele für den Bundesverband Special Olympics Deutschland sowie den (inklusiven) Sport und in die Gestaltung von zukünftigen Sportgroßveranstaltungen in Deutschland ein.

Sven Albrecht, CEO der Weltspiele Berlin 2023 und Geschäftsführer von Special Olympics Deutschland erklärt im Rückblick auf dieses Ereignis: „Wir sind sehr zufrieden, unsere gesetzten Ziele erreicht zu haben. Mit einer klaren Vision und Mission gestartet, haben wir eine Sportgroßveranstaltung mit erheblichem gesellschaftlichem Mehrwert unter Einbeziehung verschiedener Akteure erfolgreich umgesetzt. Wichtig war es, dass wir auch in herausfordernden Zeiten an unseren Überzeugungen festgehalten und bestehende Barrieren abgebaut haben. Es ist uns gelungen, die Athlet*innen in, auf und neben dem Platz in den Mittelpunkt zu rücken. Sie sind aktive Gestalter unserer Gesellschaft. Alle Rückmeldungen bestätigen, dass es herausragende Spiele waren, die nicht nur national, sondern auch weltweit nachhaltig Wirkung zeigen. Wir sind der Überzeugung, dass die Konzeption und gesammelten Erfahrungen beispielgebend für den Veranstaltungsstandort Deutschlands sind. Wir geben daher unser Wissen sehr gerne weiter und werden uns auch weiterhin aktiv in die Debatten rund um Sportgroßveranstaltungen in Deutschland einbringen.“

Abschlussbericht der Special Olympics World Games 2023 kann in deutscher, englischer und Leichter Sprache unter diesem Link herunter geladen werden.