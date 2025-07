MDR Beitrag zur unzureichenden barrierefreien ärztlichen Versorgung

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Mo Urban und Arne Frankenstein im mdr-Beitrag

Foto: mdr

Bremen (kobinet) Seit einigen Tagen steht der MDR Beitrag "Barrierefrei zum Arzt?" in der ARD Mediathek zur Verfügung. Gina Rühl will wissen, warum sich zu wenig bewegt, wo behinderte Menschen überhaupt barrierefreie Hilfe finden und welche Lösungen aktuell debattiert werden. In dem Film richten unter anderem der Landesbehindertenbeauftragte von Bremen, Arne Frankenstein, und Dr. Mo Urban vom Arbeitsstab der Landesfrauenbeauftragten von Bremen den Blick auf die barrierefreie gynäkologische Versorgung im Land Bremen und die vor kurzem dazu durchgeführte Studie. Der gesamte Film ist eindrucksvoll und sehenswert, ab Minute 15:30 geht es in dem Film konkret um die Situation im Land Bremen und die Studie.

Der Link zum MDR-Beitrag

https://1.ard.de/SLB_Gesundheit?Miamedia

Der Link zur Studie zur barrierefreien gynäkologischen Versorgung in Bremen

https://www.behindertenbeauftragter.bremen.de/gyn_versorgung