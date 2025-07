Freiwilligenarbeit inklusiv gestalten

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Andy Müller - Teile dein Wissen - Martinsclub & Freiwilligen-Agentur Bremen

Foto: Frank Scheffka

BREMEN (kobinet) Oft wird die Frage gestellt, was Menschen, die mit einer Behinderung leben, zum Gemeinwesen beitragen können – wo sie doch selbst auf Unterstützung angewiesen sind? Fragen wie diese sind nach wie vor in den Köpfen vieler Menschen verankert. „Sie können eine ganze Menge beitragen“, findet allerdings Hedwig Thelen, Teilhabekoordinatorin beim Martinsclub Bremen. „Menschen mit einer Beeinträchtigung werden noch immer unterschätzt. Dabei haben sie oft Fähigkeiten und Potenziale, von denen andere profitieren können – zum Beispiel in ehrenamtlichen Tätigkeiten. Sich freiwillig zu engagieren heißt, an der Gesellschaft teilzuhaben und einen wichtigen Job zu erledigen. Das geht auch mit einer Behinderung! Hier gilt es, das Ehrenamt inklusiv zu machen und behinderten Menschen den Weg in die Freiwilligenarbeit zu ermöglichen.“ Aus diesem Grund haben der Martinsclub und die Freiwilligen-Agentur Bremen das Projekt „Teile deine Zeit“ ins Leben gerufen.

Ab dem 29. Januar startet dazu ein spezieller Kurs, der auf eine freiwillige Tätigkeit vorbereitet. „Wir geben sozusagen ein Training für alle, die ein Ehrenamt ausüben möchten, sich aber zum Beispiel wegen einer Behinderung unsicher sind, wie sie diesen Schritt bewerkstelligen können. Gemeinsam wollen wir Stärken und Interessen herausfinden. Und schauen, welche Bereiche und Tätigkeiten infrage kommen und welche Einrichtungen entsprechende Ehrenämter zu vergeben haben“, erklärt Thelen. Insbesondere werde dabei auf spezielle Bedarfe und Fragen von Menschen eingegangen, die mit einer Beeinträchtigung leben. Thelen dazu: „Unser Ziel ist es, die Freiwilligenarbeit in Bremen inklusiver zu machen. Dabei können selbstverständlich alle mitmachen, ob mit oder ohne Beeinträchtigung.“

Die Gruppe trifft sich dazu ab dem 29. Januar immer mittwochs von 16:30 bis 18 Uhr in der Volkshochschule Bremen, Faulenstraße 69, 28195 Bremen. Die Teilnahme ist kostenlos. Wer sich für ein Ehrenamt interessiert und bei diesem Projekt mitmachen möchte, kann sich per per E-Mail oder unter der Telefonnummer 0421-53747799 melden.