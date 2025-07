Aktion Keiner allein an Weihnachten

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Weihnachtsbaum

Foto: privat

Kassel (kobinet) Unter dem Motto "Keiner allein an Weihnachten – Gemeinsame Festtage mit Meet5“ organisiert die Community-App für die Generation 40+ in diesem Jahr Hunderte von Spaziergängen an Heiligabend sowie an den Weihnachtsfeiertagen. Die Aktion bringt Menschen zusammen, die ihre Festtage aktiv und in Gesellschaft erleben wollen. Über 15.000 Teilnehmer*innen und 2.000 Weihnachtstreffen stehen deutschlandweit auf dem Programm.

Gemeinsam statt einsam: Spazieren an den Weihnachtstagen

Die Plattform hat sich zum Ziel gesetzt, die Weihnachtszeit für jeden besonders und gemeinschaftlich zu gestalten. Über weihnachtliche Spaziergänge bietet die Freizeitapp eine Gelegenheit, die winterliche Natur zu genießen, die festliche Atmosphäre zu spüren und neue Kontakte zu knüpfen. Doch es muss keineswegs bei Weihnachtsspaziergängen bleiben. In der App finden sich zahlreiche, weitere Angebote rund um die schönste Zeit des Jahres – seien es Bescherungstreffen, Wichtelrunden oder ein gemütlicher Racletteabend, heißt es in der Presseinformation der Meet5 GmbH. „Die Feiertage können eine Herausforderung sein, besonders wenn soziale Kontakte fehlen. Mit unseren Weihnachtsspaziergängen möchten wir das ändern und den Menschen zeigen, dass Dank Meet5 niemand an Weihnachten allein sein muss“, erklärt App-Gründer Lukas Reinhardt.

Die Idee hinter der Aktion

Die deutschlandweite Initiative wurde ins Leben gerufen, um Einsamkeit in der Weihnachtszeit entgegenzuwirken. Mit insgesamt 2.000 geplanten Treffen über die Feiertage und mehr als 15.000 erwarteten Teilnehmern wird die Aktion ein beispielloses Zeichen für Gemeinschaft setzen. Die Treffen sind bewusst so gestaltet, dass jeder teilnehmen kann – ohne viel Planung oder Vorkenntnisse: Einfach die App herunterladen, ein Treffen in der Nähe auswählen und gemeinsam mit anderen die Feiertage genießen.

Eine Community mit Herz

Meet5 bietet seit seiner Gründung im Jahr 2017 eine Plattform, die echte Begegnungen in den Mittelpunkt stellt. Mit mittlerweile über 1,7 Millionen Mitgliedern deutschlandweit werden bei mehr als 28.000 monatlichen Treffen neue Freundschaften geschlossen und gemeinsame Erlebnisse geteilt. Ein hoher Frauenanteil von 60 % sowie die Gruppendynamik sorgen dabei für ein sicheres und angenehmes Kennenlernen. Auch in der Weihnachtszeit bleibt das Ziel klar: Menschen zusammenbringen, Gemeinschaft schaffen und für jeden eine schöne, unvergessliche Zeit ermöglichen.

Weitere Informationen zur Aktion „Keiner allein an Weihnachten“ und den Weihnachtsspaziergängen gibt es auf www.meet5.de .