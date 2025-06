Neue Norm Interview: „Ich kämpfe immer noch mit Rollenklischees“

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Die Neue Norm

Foto: BR

Berlin (kobinet) "Egal welche Projekte umgesetzt werden sollen, am Ende geht es immer um das eine: Gelder, Zuschüsse, Fördermittel. Sabine Grützmacher sitzt seit 2021 für die Grünen im Deutschen Bundestag und ist dort unter anderem Mitglied im Finanzausschuss. Mit Jonas Karpa spricht sie über Rollenklischees in der Politik, Barrieren die sie als Autistin erfährt und warum für sie Finanzpolitik gelebte Sozialpolitik ist." So heißt es in der Ankündigung eines Interviews, das auf der Plattform Die Neue Norm mit dem Titel "'Ich kämpfe immer noch mit Rollenklischees.' Im Gespräch mit Grünen-Politikerin Sabine Grützmacher" veröffentlicht wurde.

