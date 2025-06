Inklusive Ausbildungs- und Jobmesse am 14. Februar 2025 im Flughafen Bremen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Logo des Martinsclub Bremen

Foto: MC Bremen

Bremen (kobinet) Wie gelingt es, einerseits den Fachkräftemangel im Sozialwesen zu lindern – und andererseits, behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unterzubringen? "Das sind zwei echte Mammutaufgaben“, weiß Gözde Şener. Als Koordination Recruiting in der Personalentwicklung des Martinsclub Bremen ist sie mit den beruflichen Entwicklungen in der Sozialen Arbeit vertraut. "Seit langem schon fehlt es in unserer Branche an Fachpersonal. Das Problem ist zwar ein alter Hut, aber trotzdem aktueller denn je. Immer mehr in den Fokus rückt dabei der Wille, reguläre Jobs für Menschen, die mit einer Beeinträchtigung leben, zu öffnen und ihnen den Weg auf den ersten Arbeitsmarkt zu erleichtern. Außerdem werden Quereinstiege immer interessanter“, fasst Şener die aktuellen Herausforderungen der Sozialbranche zusammen. Zu diesem Zweck organisiert der Martinsclub am Freitag, den 14. Februar 2025 von 11 bis 17 Uhr den "Jobtag sozial und inklusiv“ in der "Bremenhalle“ am Flughafen Bremen.

Vernetzung, Austausch und Informationen für Fachleute und Interessierte

Auf dem Jobtag präsentieren sich Unternehmen aus dem Sozial- und Pflegebereich mit zahlreichen Jobs und Ausbildungsangeboten. „Insbesondere, wer mitten im Leben eine berufliche Neuorientierung plant, einen Quereinstieg in Betracht zieht und zudem eine sinnvolle, erfüllende Tätigkeit sucht, kann hier fündig werden“, so Şener. Neben einer klassischen Jobmesse für Fachkräfte – und solchen, die es werden möchten –, bietet die Veranstaltung auch Möglichkeiten zur Beratung und Vernetzung. Arbeitgeber aller Branchen, die sich inklusiver aufstellen möchten, können dabei mit potenziellen Mitarbeitenden in den Austausch kommen. Behinderte Menschen, die den Schritt in den ersten Arbeitsmarkt anstreben, können sich dazu beraten lassen und die anwesenden Unternehmen direkt vor Ort kontaktieren.

Entsprechend wendet sich der Martinsclub mit dem Jobtag an folgende Zielgruppen:

Fachkräfte der Sozialen Arbeit, die sich mit potenziellen Arbeitgebern vernetzen möchten und einen Austausch über aktuelle Entwicklungen der Branche wünschen.

Menschen, die sich für einen Berufseinstieg oder einen Quereinstieg ins soziale Berufsfeld interessieren.

Menschen mit einer Beeinträchtigung, die einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt suchen.

Workshops, Gesprächsrunden und Vorträge zu sozialen und inklusiven Jobs

Weiterhin beinhaltet der Jobtag ein vielfältiges Rahmenprogramm, das aktuelle Trends und Fragestellungen aufgreift. Vorträge sowie eine Gesprächsrunde informieren rund ums Thema „Menschen mit Behinderung – Wege auf den 1. Arbeitsmarkt“. Workshops für Arbeitgeber behandeln außerdem speziell auf das Sozialwesen zugeschnittene Entwicklungen in Sachen Recruiting und Personalakquise.

Die Teilnahme am „Jobtag sozial und inklusiv“ ist kostenfrei und für alle Interessierten offen. Wer am Workshop teilnehmen möchte oder Fragen zum Jobtag hat, wird gebeten, sich bei Gözde Şener per E-Mail unter [email protected] oder unter der Telefonnummer 0173-3293248 zu melden. Unter https://jobtag-sozial-inklusiv.de finden sich weitere Informationen. Der „Jobtag sozial und inklusiv“ findet am Freitag, den 14. Februar 2025 von 11 bis 17 Uhr in der „Bremenhalle“ im Flughafen Bremen, Flughafenallee 20, 28199 Bremen, statt.