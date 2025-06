Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Cover des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom Dezember 2024

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Halle (kobinet) "Von Weihnachten zur Feedbackrunde Humor – Sonntag Trifft IGEL", so lautet der Titel der monatlichen Podcastreihe Sonntag trifft IGEL im Dezember 2024, die im Rahmen des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) ausgestrahlt wurde. In dieser Episode des IGEL-Podcasts trifft Gastgeber Sascha Lang auf die Autorin und Moderatorin Jennifer Sonntag, um über Humor, Weihnachten und Inklusion zu sprechen. Gemeinsam reflektieren sie die letzte Comedy-Folge des Podcast und werfen einen Blick darauf, wie Humor Barrieren überwinden kann – oder auch nicht, wie es in der Ankündigung heißt.

„Sonntag trifft IGEL: Ein humorvoller Jahresausklang: In dieser Episode des IGEL-Podcasts trifft Gastgeber Sascha Lang auf die Autorin und Moderatorin Jennifer Sonntag, um über Humor, Weihnachten und Inklusion zu sprechen. Gemeinsam reflektieren sie die Comedy-Folge und werfen einen Blick darauf, wie Humor Barrieren überwinden kann – oder auch nicht. Dabei gehen sie der Frage nach, wann Humor trennt und wann er verbindet, wie kulturelle Prägungen unseren Humor beeinflussen und warum Lachen auch im Kontext von Inklusion eine wichtige Rolle spielt. Passend zur Weihnachtszeit tauchen die beiden in persönliche Rituale ein: von festlicher Dekoration über das gemeinsame Schauen alter Familienvideos bis hin zur Suche nach dem perfekten Geschenk. Sie zeigen, wie man die Feiertage inklusiver gestalten kann – sei es durch kleine Gesten oder innovative Lösungen wie barrierefreie Adventskalender und Apps. Ein besinnliches Gespräch, das Leichtigkeit und Tiefgang verbindet – perfekt, um das Jahr ausklingen zu lassen“, heißt es u.a. in der Ankündigung der aktuellen Episode der Podcastreihe Sonntag trifft IGEL.

Link zur Dezemberausgabe von Sonntag trifft IGEL

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

