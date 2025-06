Klaren Worte von Jan Böhmermann zur Exklusion sorgen für anhaltende Diskussionen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Jan Böhmermann mit UN-BRK in der Hand und Zitaten aus Presseberichten

Foto: ZDF

Mainz (kobinet) Jan Böhmermann hat in der ZDF Sendung Royale vom 13. Dezember 2024 in einem fast 20minütigen Beitrag Klartext in Sachen Inklusion bzw. Exklusion in Deutschland gesprochen. Dabei hat er durch sein ABER den schönen Reden von Inklusion viele Fakten entgegengesetzt, die zeigen, welche Scheinheiligkeit bei diesem Thema in Deutschland herrscht und wie beharrlich die Aussonderungssysteme sind, wie beispielsweise die Werkstätten, die vermeintlich für behinderte Menschen da sind, und die sogenannten Förderschlulen. Auch bei vielen kobinet-Leser*innen hat die Sendung für Begeisterung ob ihrer klaren Worte und auch die Rückbindung an die UN-Behindertenrechtskonvention gesorgt.

Link zur ZDF-Sendung Royale vom 13. Dezember 2024 mit den Ausführungen von Jan Böhmermann zur Inklusion ab Minute 8:00