Werde Teil der Vision für Inklusion des Assistenztreff

Info blau Symbol

Foto: Susanne Göbel

Friedrichshafen (kobinet) Die Plattform www.Assistenztreff.de wird derzeit umfassend überarbeitet und startet im März 2025 mit einer zentralen Neuerung: einer bundesweiten Referentenplattform. Dieses innovative Angebot soll Expertise, Fachwissen und Erfahrungen rund um Inklusion, Barrierefreiheit und die Rechte von Menschen mit Behinderung effizient vermitteln und zugänglich machen, wie Oliver Straub den kobinet-nachrichten mitteilte.

„Wir suchen engagierte Expertinnen mit und ohne Behinderung, die ihre Expertise und ihre persönlichen Erfahrungen in Vorträgen, Workshops oder Veranstaltungen weitergeben möchten. Dabei bieten sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten, sei es die Sensibilisierung von Auszubildenden in sozialen und pflegerischen Berufen, die Beratung von Unternehmen bei der Gestaltung inklusiver Arbeitsplätze oder die Unterstützung von Organisationen und Kommunen bei der Umsetzung von Barrierefreiheit. Ebenso können Schülerinnen für ein inklusives Miteinander begeistert werden, und die aktive Teilnahme an Messen, Konferenzen und politischen Dialogen ermöglicht es, das Bewusstsein für diese wichtigen Themen weiter zu stärken. Mit deinem Wissen und deiner Erfahrung trägst du entscheidend dazu bei, eine inklusive Gesellschaft zu fördern. Über die Plattform wird dein Profil mit deinen Themen und Angeboten präsentiert, und die Vermittlung zu passenden Auftraggeber*innen erfolgt kostenlos. Die Details der Zusammenarbeit gestaltest du selbst – flexibel, unabhängig und selbstbestimmt. Werde Teil dieser Bewegung und nutze die Chance, mit deinen Ideen und deinem Engagement einen echten Unterschied zu machen. Gemeinsam treiben wir die Inklusion, Barrierefreiheit und Teilhabe in unserer Gesellschaft voran. Melde dich jetzt kostenlos über das Online-Formular an und werde sofort Teil dieses Projekts“, heißt es in der Presseinformation zu dem neuen Angebot.

https://assistenztreff.aidaform.com/werde-speaker-in-fuer-inklusion-und-barrierefreiheit

Kontakt:

www.assistenztreff.de

[email protected]