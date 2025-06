Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Bundesfachstelle Barrierefreiheit bei der Knappschaft Bahn See

Berlin (kobinet) Für die anstehenden Bundestagswahlen steht ab sofort die aktualisierte Handreichung "Barrierefreie Wahllokale“ der Bundesfachstelle Barrierefreiheit zur Verfügung. Sie ist eine Hilfe für alle, die in Städten, Gemeinden und Landkreisen Wahlen planen und durchführen – und für diejenigen, die mit Wählerinnen und Wählern vor Ort in Kontakt kommen. Die Handreichung soll dazu beitragen, dass alle wahlberechtigten Menschen im Sinne einer gleichberechtigten Teilhabe ihr aktives Wahlrecht ausüben können, heißt es in einer Presseinformation der Bundesfachstelle Barrierefreiheit.

Die 2. Auflage der Handreichung enthält praktische Tipps und Hinweise sowie Checklisten für barrierefreie Wahllokale, barrierefreie Information und Kommunikation und barrierefreie Unterstützung durch Wahlhelfende.

Die Checklisten zur Barrierefreiheit unterstützen

bei der Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes

bei der potenziellen Beauftragung kurzfristiger Nachrüstungen

als Standard bzw. Leitfaden für beständige Anpassungen der Wahleinrichtungen

bei der Veröffentlichung von Informationen über die Barrierefreiheit von Wahllokalen

Folgende Unterlagen für barrierefreie Wahllokale gibt’s auf der Website der Bundesfachstelle Barrierefreiheit: