IGEL-Podcast zur schwellenlosen Barrierefreiheit

IGEL

Foto: Sascha Lang

Bad Segeberg (kobinet) "Schwellenlos schafft Barrierefreiheit - Wie die Firma Alumat Übergänge überwindbar gestaltet", so lautet der Titel der mittlerweile 225. Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). In dieser Episode des IGEL Podcast spricht der Podcast-Macher Sascha Lang mit Claudia Rager-Frey und Christian Rager von der ALUMAT Frey GmbH. Das familiengeführte Unternehmen hat mit seinen innovativen Magnet-Türdichtungen die Barrierefreiheit revolutioniert, wie es in der Ankündigung des Podcast heißt.

„In dieser Episode des IGEL Podcast sprechen wir mit Claudia Rager-Frey und Christian Rager von der ALUMAT Frey GmbH. Das familiengeführte Unternehmen hat mit seinen innovativen Magnet-Türdichtungen die Barrierefreiheit revolutioniert. Die Geschichte hinter der Erfindung begann mit einer persönlichen Erfahrung: Nach einem Sturz über eine Türschwelle entwickelte Harry Frey die weltweit erste schwellenfreie Magnet-Türdichtung. Heute ist ALUMAT Vorreiter in der Entwicklung von Lösungen, die Türen sicher, dicht und vollständig barrierefrei machen. Erfahren Sie, wie ALUMAT mit der patentierten Magnet-Nullschwelle einen Meilenstein gesetzt hat, der Schlagregendichtheit, Schallschutz und Benutzerfreundlichkeit vereint – und warum barrierefreie Architektur für alle Menschen so wichtig ist. Claudia und Christian Rager erzählen, wie das Unternehmen seit über 40 Jahren Pionierarbeit leistet, warum frühzeitige Planung essenziell ist, und wie ALUMAT das Leben von Menschen mit und ohne Behinderung erleichtert“, heipt es u.a. in der Ankündigung des Podcast.

Link zur 225. Episode des IGEL-Podcast über die Firma ALUMAT

Link zu allen bisher erschienenen IGEL-Podcasts