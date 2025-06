Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Dr. Martin Theben

Foto: privat

Berlin (kobinet) "Die (schwierige) Vereinigung von ost- und westdeutscher Behindertenbewegung", so lautet der Titel eines Beitrags von Dr. Martin Theben für die Stiftung Aufarbeitung. Im Fokus des Berichts steht der zweite Verbandstag des Allgemeinen Behindertenverbandes in Deutschland (ABiD) in Berlin vom 12. bis 13. Mai 1991. "Wie unter einem Brennglas traten auf dieser Versammlung die Schwierigkeiten beim Zusammenwachsen der ost- und westdeutschen Behindertenbewegung deutlich zutage. Dabei ging es um unterschiedliche Herangehensweisen in Fragen des politischen Diskurses, der Ablehnung von Sondereinrichtungen wie Förderschulen oder Werkstätten und schließlich um die Versuche westdeutscher etablierter Sozial- und Behindertenverbände, den ABiD e. V. zu vereinnahmen und als eigenständige politische Kraft zu verhindern", schreibt Martin Theben in der Einführung zum Beitrag.

Link zum Beitrag von Dr. Martin Theben für die Stiftung Anerkennung