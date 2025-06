99ers treten gegen Tabellenführer an

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Kampfbetontes Ringen um den Ball

Foto: Gero Müller-Laschet

KÖLN (kobinet) Freunde des Rollstuhlbasketballs erwartet an diesem Wochenende wieder ein ganz besonderes Ereignis. Im letzten Spiel der Hinrunde bestreiten Rollstuhlbasketballer des RBC Köln 99ers an diesem Samstag gegen den derzeit ungeschlagenen Tabellenführer Thuringia Bulls. Der Wettkampf um den Sieg beginnt um 17.00 Uhr in der Sporthalle Bergischer Ring.

Die Thuringia Bulls haben am vergangenen Wochenende im Duell gegen den Dauerrivalen aus Wetzlar einen hauchdünnen Sieg eingefahren und dürften mit dem nötigen Selbstbewusstsein an den Rhein reisen. Auch die Bilanz der bisherigen Spiele der Bulls gegen die 99ers spricht eine klare Sprache und klärt gleichzeitig die Favoritenrolle in diesem letzten Hinrundenspiel. Gespickt mit einem bunten Mix aus nationalen wie internationalen Nationalspielern, gehört das Team aus Elxleben auch in dieser Saison zu einem der beiden Titelaspiranten.

Diese Partie bietet den Kölnern somit die Möglichkeit, völlig befreit aufzuspielen und an die guten Ansätze aus dem Spiel gegen Wiesbaden anzuknüpfen.

Im Vorfeld der Bundesligapartie bestreitet die 3. Mannschaft der Kölner ihre ersten Heimspiele der Saison. Um 10.00 Uhr geht es zunächst gegen den UBC Münster II und dann um 14.00 Uhr gegen Handicap-Sport-Wuppertal.

Also genug Gründe, sich am Samstag auf den Weg in die Sporthalle in Köln-Mülheim zu machen. Neben dem hochklassigen Spiel dürfen sich die Fans auf den Partner TELEKOM Deutschland als „Sponsor of the Day“ freuen. Beim Kauf eines Tickets erhalten die Fans eine Quizspielkarte und können diese ausgefüllt in die Lostrommel werfen. Mit etwas Glück könnte dann eines von drei Tablets ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk werden.