Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Cover des Podcast Im Aufzug vom 5.12.2024

Foto: Raul Krauthausen

Berlin (kobinet) Eine Sehbehinderung, ein Rollstuhl und eine chronische Erkrankung sind in der aktuellen Episode des Podcast von Raul Krauthausen im Aufzug versammelt. "Oder – wie wir es auch in unserem Podcast 'Die Neue Norm' sagen – drei Journalist*innen. Ich habe meine Kolleg*innen Karina Sturm und Jonas Karpa eingeladen, um über unser gemeinsames Projekt zu sprechen. Darüber, was Normen überhaupt für uns bedeuten und wen […]", schreibt Raul Krauthausen in der Ankündigung des Podcast mit dem Titel "Wer legt fest, was leistungsfähig und schön ist?"

Link zum Podcast