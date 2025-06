Auszeichnung für Engagement für inklusive Ballschule

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Irina Tischer

Bahlingen (kobinet) "Yannick ist mit seinen 24 Jahren schon ein Urgestein des Bahlinger Sport Clubs: 'Der BSC nimmt sehr viel ein von meinem Leben. Der ganze Tag ist eigentlich BSC. Ich selbst spiele beim BSC, da kommt der Sonntag auch noch dazu, wo ich dann auch auf dem Platz stehe.' Die Leidenschaft kommt von seiner Familie, denn auch Opa und Vater sind im Verein aktiv. Vor 4 Jahren kommt Yannick auf eine weitere Idee für den BSC. 'Die Idee für die Inklusive Ballschule ist entstanden aus der Erfahrung mit einem ehemaligen Spieler, den ich mal trainiert habe. Der später im Rollstuhl saß und bei uns in der Ballschule teilgenommen hat. Er hatte einen Riesenspaß und dadurch hatte ich die Idee, dass Kinder mit Behinderung und ohne zusammen Sport machen sollen', erklärt er auf der Website des Vereins." So heißt es in einem Bericht des SWR über die Auszeichnung des jungen Mannes zum "Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt" des DFB.

Link zum vollständigen SWR-Bericht über die inklusive Ballschule in Bahlingen