Lukas Hernicht: Botschafter für Unterstützte Kommunikation im Podcast von Bayern 2

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Lukas Hernicht am Computer

Foto: Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation

München (kobinet) Vor kurzem hat kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul Lukas Hernicht beim 4. Treffen der Selbstvertretung junger Menschen mit Beeinträchtigungen (jumemb) in Uder getroffen. Dort hat sich Lukas Hernicht für den Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) zum Internationalen Tag der Menschenrechte ausdrücklich für Inklusion ausgesprochen. Der junge Mann aus München hat die kobinet-nachrichten aber auch auf einen Podcast von Bayern 2 hingewiesen, der in die ARD Audiothek eingestellt wurde und in dem dieser mit seinem Wirken als Botschafter für Unterstützte Kommunikation und mit seinem musikalisches Hobby genauer vorgestellt wird. "Lukas Hernicht kommuniziert über Sprachcomputer. Lange Sätze brauchen viel Zeit, deshalb halten viele ihn für geistig behindert und er kann keinen Schulabschluss machen. Trotz allem ist er Kommunikationsbotschafter geworden", heißt es in der Ankündigung des Podcast.

Link zum 13minütigen Podcast von Bayern 2 mit Lukas Hernicht

Link zu weiteren Infos zu Lukas Hernicht auf der Seite der Kommunikations-Botschafter der Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation

Lukas Hernicht hat sich übrigens auch bei der Aufzeichnung des am 10. Dezember 2024 erschienenen Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) zu Wort gemeldet.

Link zum IGEL-Podcast mit Vertreter*innen der Selbstvertretung junger Menschen mit Beeinträchtigungen vom 4. Dezember 2024