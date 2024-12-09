Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Verena Bentele

Foto: Susie Knoll

Berlin (kobinet) Zu den Äußerungen der baden-württembergischen AfD-Landtagsfraktion und von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer in Sachen Inklusion und Förderschulen hat sich VdK-Präsidentin Verena Bentele zu Wort gemeldet und klar gestellt: "Inklusion ist ein Menschenrecht. Sie soll die Ausgrenzung von Menschen überwinden, die von strukturellen und gesellschaftlichen Hürden beeinträchtigt werden. Das passt vielen politisch nicht in den Kram. Wer Inklusion an Schulen abschaffen will, will den Rückschritt und fordert die Ausgrenzung."

„Die Äußerungen von Herrn Palmer waren populistisch und haben nur ein Problem, keine Lösungen gesehen. Das ist für jemanden, dem das Bildungssystem am Herzen liegen sollte, sehr kurz gedacht. Die Behauptungen von Herrn Balzer (Anmerkungen der Redaktion: von der AFD) sind dazu noch falsch. Meine Bildungskarriere zeigt, dass Inklusion, wie ich sie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München leben konnte, mit den richtigen Voraussetzungen funktionieren kann“, betonte Verena Bentele.

Hintergrund der Diskussion:

Die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen Baden-Württemberg, die in Baden-Württemberg eine Reihe von Förderschulen betreibt, hatte am 2. Dezember 2024 zur Landespressekonferenz in Stuttgart geladen. In der Einladung heißt es u.a.: „Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember möchte die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen auf die Bedeutung der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (frühere ‚Sonderschulen‘) für die Bildungschancen und Teilhabemöglichkeit von Kindern und Jugendliche mit Behinderungen hinweisen. Politisch wird die schulische Inklusion, nach Auffassung der AGFS, aktuell zu stark reduziert auf die Inklusion in Regelschulen. In einem aktuellen Positionspapier zeigt die AGFS die Konsequenzen eines verengten Inklusionsverständnisses und der daraus resultierenden politischen Konsequenzen.“

Die Pressekonferenz und die Positionen sind bei der CDU auf offene Ohren gestoßen:

Aber auch von der AfD gab es Applaus:

Auch der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer stellte in einem Interview im ARD-Morgenmagazin vom 4. Dezember 2024 ab Minute 2:08 die schulische Inklusion in Frage. „Die Inklusion zum Beispiel funktioniert inhaltlich sowieso nicht gut. In der Praxis sagen Lehrer und Eltern: ‚wir sind nicht zufrieden.‘ Vielleicht sind die Sonderschulen doch die bessere Lösung gewesen? Sie sind sehr sehr viel günstiger als dieses neue System.“

