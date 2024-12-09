Wenn der Weihnachtsmann anders ist als erwartet

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Bonn (kobinet) "Inklusion beginnt mit einem kleinen Schritt. Lasst ihn uns gemeinsam gehen: Damit die Welt zum Fest für alle wird", heißt es auf der Internetseite der Aktion Mensch zu einem Kurzfilm, in dem es darum geht, dass der Weihnachtsmann auch mal anders als gewohnt sein kann. "Weihnachten ist am schönsten, wenn alle dazugehören. Und sobald wir die Welt durch Kinderaugen betrachten, sehen wir, dass Inklusion im Herzen beginnt. Lass uns gemeinsam das Miteinander feiern und schau dir jetzt unseren kurzen Weihnachtsfilm an", schreibt die Aktion Mensch im Hinweis auf den Film in ihrem aktuellen Newsletter.

Link zum Weihnachtsfilm der Aktion Mensch