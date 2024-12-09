Sportlerwahl erhält neue Kategorie

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

BERLIN (kobinet) Die Wahl zum "Sportler des Jahres" ist eine der renommiertesten Auszeichnungen für herausragende Sportlerpersönlichkeiten, die Werte wie Engagement, Disziplin, Fairness und Ausdauer verkörpern. Sie findet alljährlich im Dezember im Rahmen einer großen Gala im Kurhaus Baden-Baden statt. Im Rahmen der Wahl im Dezember 2025 wird auf Initiative der Deutschen Telekom erstmals auch die Auszeichnung „Special Olympics Sportler des Jahres“ verliehen. Die neue Kategorie soll außergewöhnliche Athletinnen und Athleten würdigen, die Teil der Special Olympics Bewegung sind - der weltweit größten Sportorganisation für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung.

Michael Hagspihl, der Leiter Strategische Marketing-Partnerschaften und Nachhaltigkeit der Deutschen Telekom erklärte dazu, dass mit dem neuen Award wird ein klares Zeichen für Engagement und Initiative gesetzt wird, Inklusion als festen Bestandteil der Marke Telekom zu leben. Damit wird schon heute eine Brücke zu den Weltwinterspielen in Turin im März 2025 geschlagen, wo über 53 Sportlerinnen und Sportler – das Team SOD – an den Start gehen werden.

Der Geschäftsführer von Special Olympics Deutschland, Sven Albrecht hebt in diesem Zusammenhang hervor: „Mich freut es außerordentlich, dass unsere Athletinnen und Athleten erstmalig bei so einer renommierten Wahl die Chance erhalten, gleichberechtigt mit den anderen Sportlerinnen und Sportlern im Rampenlicht zu stehen. Dies ist ein Meilenstein in der Historie von Special Olympics und unterstreicht, dass die Leistungen unserer Athletinnen und Athleten immer stärker in der Gesellschaft anerkannt und gewürdigt werden. Ein großer Dank geht an die Deutsche Telekom, die als engagierter und verlässlicher Partner unseres Verbandes dieses möglich gemacht hat“.