Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Cover des IGEL-Podcast mit Claudia Middendorf

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Düsseldorf (kobinet) "Inklusion in Nordrhein-Westfalen - Landesbehindertenbeauftragte Claudia Middendorf im Interview", so lautet der Titel des aktuellen Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Damit setzt der Macher des IGEL-Podcast seine Podcast-Reihe von Interviews mit Landesbehindertenbeauftragten fort. "In dieser Episode steht das Thema Inklusion im Mittelpunkt. Unsere Gästin ist die Landesbehindertenbeauftragte aus Nordrhein-Westfalen Claudia Middendorf. Wir sprechen über Herausforderungen und Erfolge im Bereich Inklusion und die wichtige Rolle von Politik, Gesellschaft und Institutionen", heißt es u.a. in der Ankündigung des Podcast.

Link zum IGEL-Podcast mit Claudia Middendorf

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

Links zu den Hinweisen der kobinet-nachrichten zu den bereits erschienenen IGEL-Podcasts mit den Landesbehindertenbeauftragten:

Schleswig-Holstein: Wie geht es Schleswig-Holstein? Michaela Pries im Interview? – IGEL-Podcast mit Michaela Pries

Rheinland-Pfalz: 1 Jahr Landesbehindertenbeauftragte in Rheinland-Pfalz – IGEL-Podcast mit Ellen Kubica

Brandenburg: Wie entwickelt sich Inklusion in den Bundesländern – Jenny Armbruster zu Gast beim IGEL-Podcast