Film: Wie Teilhabe am Arbeitsmarkt mit dem Budget für Arbeit gelingen kann?

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Logo: Budget für Arbeit nutzen

Foto: Netzwerk Artikel 3

Berlin (kobinet) Wie Teilhabe am Arbeitsmarkt gelingen kann? Das zeigt ein kurzer Portraitfilm mit Leon Basic, ein engagierter junger Mann mit Behinderungen, der im Nahkauf Regale ein- und ausräumt, Waren sortiert und den regen Kundenverkehr im Supermarkt schätzt. Er ist im Rahmen des Budget für Arbeit angestellt, einem Instrument, das Menschen mit Behinderungen und Unterstützungsbedarf die Möglichkeit gibt, gleichberechtigt mit anderen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig zu sein. Der Mensch mit Behinderung erhält Unterstützung ganz nach Bedarf und der*die Arbeitgeber*in einen Lohnkostenzuschuss. Darauf hat Wiebke Schär vom Projekt Budgetkompetenz von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) hingewiesen. Der 4minütige Kurzfilm wurde vor kurzem auf YouTube eingestellt.

Link zum Film auf YouTube