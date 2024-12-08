Menu Close

Momentaufnahme 367

Veröffentlicht am 08.12.2024 12:00 von Irina Tischer in der Kategorie Nachricht (?)
Ein Feder mit Wassertropfen
Ein Feder mit Wassertropfen auf verwelkten Laub
Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ein Ozean.

(Isaac Newton)

