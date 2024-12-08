Momentaufnahme 367

Momentaufnahme 367Veröffentlicht am 08.12.2024 12:00 von Irina Tischer in der Kategorie Nachricht (?) Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung. Ein Feder mit Wassertropfen auf verwelkten LaubFoto: Irina TischerBerlin (kobinet) Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ein Ozean.(Isaac Newton) Irina Tischer Nachricht Beitrags-Navigation Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag: Junge Menschen Behinderung vertreten sich selbst und haben Ideen, wie Inklusion gelingen kannNächster Beitrag Nächster Beitrag: Film: Wie Teilhabe am Arbeitsmarkt mit dem Budget für Arbeit gelingen kann? Diesen Beitrag teilen Kurzlink des Artikels: Kurzlink Kopieren