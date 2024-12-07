So war das früher: Behindertenbewegung ebnete Weg zur Grundgesetzergänzung

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Grundgesetz

Foto: omp

Berlin (kobinet) Die Anfänge der Bewegung von Menschen mit Behinderungen in den 1980er Jahren boten eine wichtige Grundlage für die Grundgesetzänderung im Jahr 1994. In einer Mischung aus Archivmaterial und Zeitzeugenaussagen wurden zwischenzeitlich prägende Episoden aus der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik Deutschland im Umgang mit Menschen mit Behinderungen in einem Film aufgezeigt. Den knapp 10minütigen Film dazu hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Nachgang zu einer Veranstaltung zu 30 Jahren Grundgesetzergänzung mit dem Satz "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden" und zu 15 Jahren UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland vom 4. November 2024 ins Internet eingestellt.

Link zum Film im Zusammenhang mit der Presseinformation zur Veranstaltung am 4. November 2024 in Berlin