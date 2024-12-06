Wie findet man barrierefreie Weihnachtsmärkte in Berlin?

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.
Berlin (kobinet) "Barrierefreie Weihnachtsmärkte zu finden, ist schwer. Die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe ist für den Berliner Weihnachtsmarkt-Finder [weihnachtsmaerkte.odis-berlin.de] verantwortlich. Märkte können in dem Online-Portal nach Öffnungszeiten, Themen oder kurzen Wegen gefiltert werden. Zudem gibt es eine Filtereinstellung, um gezielt nach barrierefreien Märkten zu suchen", darüber hat der rbb vor kurzem berichtet, so dass Sabine Lohner diese Nachricht den kobinet-nachrichten empfohlen hat.
