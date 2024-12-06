Nicht für die Gesellschaft, sondern in der Gesellschaft sichtbar sein

Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren (via Vorstand, wir leiten weiter) per Email

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Ausgeschlossen!

Foto: Ralph Milewski

Fladungen (kobinet) In der jüngsten Diskussion um die Ausstellung „Drei, Zwei, Eins“ im Schloss Charlottenburg, die in Kooperation mit den Special Olympics durchgeführt wurde, wurde mir erneut bewusst, wie komplex und widersprüchlich der Begriff „Inklusion“ in der Kunst und der Gesellschaft gehandhabt wird. Die Ausstellung stellt Athlet:innen mit Trisomie 21 in den Mittelpunkt und betont, dass ihre Arbeit einen Beitrag zur Aufklärung und zum Abbau von Berührungsängsten leisten soll. Doch wie immer wieder betont, liegt für mich der Haken in der Präsentation: Was hier als Inklusion bezeichnet wird, hat nichts mit echter Teilhabe zu tun.

„Die Gesellschaft ist noch nicht so weit“

Es wird argumentiert, dass Barrieren durch das Zeigen von Menschen mit Trisomie 21 in einem separaten Format abgebaut werden könnten. Doch wie soll das gelingen, wenn Menschen mit Behinderungen ständig in einem isolierten Rahmen gezeigt werden? Das Format dieser Ausstellung verstärkt genau das, was Inklusion ausmacht: die gleichwertige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Das Festhalten an dieser Trennung, die stolz als Kooperation mit den Special Olympics verkauft wird, verdeutlicht das Dilemma. Inklusion kann nicht durch die Schaffung separater Räume für Menschen mit Behinderungen erreicht werden – sie muss in der Gesellschaft selbst stattfinden.

Die Problematik der „symbolischen Inklusion“

Diese Art von Inklusion ist symbolisch und verstärkt eher die Andersartigkeit, anstatt die Menschen als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft zu präsentieren. Menschen mit Behinderungen werden gezeigt, aber nicht als Teil der Vielfalt der Gesellschaft. Wahre Inklusion bedeutet, sie in einem gemeinsamen Kontext zu zeigen, der ihre Individualität und nicht ihre Behinderung betont.

„Nicht ohne Grund sind wir stolz, dass wir für das Projekt mit den Special Olympics kooperieren durften, einer der größten inklusiven Organisationen überhaupt.“ – Wer diese Meinung unreflektiert vertritt, dem muss man es nachsehen, dass er das eigene Projekt nicht in Frage stellt.

Die Special Olympics, trotz ihres sozialen Beitrags, bleiben eine Veranstaltung, die die Trennung von Menschen mit Behinderungen vom Rest der Gesellschaft aufrechterhält. Sie bieten eine Bühne für Menschen mit Behinderungen, aber sie fördern keine Integration.

Denn genau hier liegt das Dilemma: Inklusion wird oft als etwas betrachtet, das durch die Schaffung separater Formate und Veranstaltungen für Menschen mit Behinderungen erreicht werden kann. Doch diese Annahme verfehlt den eigentlichen Kern der Inklusion, die in der tatsächlichen gleichwertigen Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft besteht – nicht in ihrer Isolierung.

Zustimmung aus der „Inklusionsblase“

Ein weiteres Problem ist die Zustimmung innerhalb der „Inklusionsblase“. Es wird oft auf positive Rückmeldungen von bereits „aufgeklärten“ Kreisen verwiesen – Menschen, die sich intensiv mit dem Thema Inklusion befassen. Doch Zustimmung innerhalb dieser Kreise ist kein Maßstab für den Erfolg eines Projekts, das die breitere Gesellschaft erreichen soll. Es ist entscheidend, dass auch Menschen, die bisher wenig Berührungspunkte mit dem Thema hatten, in den Dialog einbezogen werden.

Es wurde betont, dass es bei der Ausstellung auch darum gehe, Fragen zu stellen und unterschiedliche Reaktionen zu provozieren – was grundsätzlich positiv ist. Doch die Frage bleibt: Warum müssen diese Menschen als separate Gruppe gezeigt werden, um gehört und gesehen zu werden? Die künstlerische Auseinandersetzung mit Inklusion sollte darauf abzielen, diese Trennung zu überwinden, nicht sie zu zementieren.

Die wahre Herausforderung der Inklusion

Es ist die Kunst, die gesellschaftliche Veränderung anstoßen kann – aber diese Veränderung muss von innen heraus geschehen. Solange Menschen mit Behinderungen in Sonderformate gepackt werden, bleibt wahre Inklusion ein ferner Traum. Es reicht nicht, mit dem Finger auf die bestehende Gesellschaft zu zeigen, die angeblich „noch nicht so weit ist“. Wir müssen uns in der Kunst und in der Gesellschaft fragen, wie wir Barrieren aktiv abbauen und Räume für echte Teilhabe schaffen können – und zwar nicht für die „Gesellschaft“, sondern innerhalb der Gesellschaft, als integralen Bestandteil davon.

Fazit: Eine Gesellschaft für alle

Es ist an der Zeit, dass Menschen mit Behinderungen nicht nur in speziellen Formaten sichtbar werden, sondern als Teil der gesellschaftlichen Realität. Wahre Inklusion bedeutet, Menschen gleichwertig zu behandeln und ihre Teilhabe im allgemeinen gesellschaftlichen Raum zu fördern. In einer idealen Welt wären solche Ausstellungen nicht nötig, da Menschen mit Behinderungen selbstverständlich als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft betrachtet werden. Doch bis dahin bleibt es unsere Aufgabe, in der Kunst und darüber hinaus diese Grenzen zu hinterfragen.