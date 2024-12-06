Menu Close

Europäischen Regionalgipfel für Menschen mit Behinderungen im Livestream

Veröffentlicht am 06.12.2024 10:38 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Infozeichen
Info blau
Foto: Susanne Göbel

Berlin (kobinet) Heute, am 6. Dezember 2024 findet in Berlin der Europäische Regionalgipfel für Menschen mit Behinderungen von 11:00 bis 18:00 Uhr statt. Die Veranstaltung kann im Livestream verfolgt werden. Darauf weist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hin, das den Regionalgipfel ausrichtet. Der Europäische Regionalgipfel für Menschen mit Behinderungen dient u.a. zur Vorbereitung des Global Disability Summit, der im April 2025 in Berlin stattfindet und von Deutschland und Jordanien ausgerichtet wird.

Hier kann das Programm einsehen werden:
www.bmas.de/erds-de

Es gibt auch eine Version in Leichter Sprache:
www.bmas.de/erds-de-ls

Link zum Livestream der Veranstaltung in verschiedenen Sprachen

Ottmar Miles-Paul Nachricht

