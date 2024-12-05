Online-Diskussion: Wo stehen wir in der Außerklinischen Intensivversorgung?

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Susanne Göbel

Berlin (kobinet) Das AKI-Projektteam der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) macht auf eine wichtige Online-Diskussionsveranstaltung mit dem Titel "Update AKI 2024“ am 17. Dezember 2024 von 17-19 Uhr für Menschen mit Bedarf an Außerklinischer Intensivversorgung (AKI), deren An- und Zugehörige sowie für Leistungserbringer und Kostenträger aufmerksam. "Wo stehen wir in der Außerklinischen Intensivversorgung?“ – diese und weitere Fragen rund um die aktuelle Situation in der AKI werden auf dem virtuellen Podium von Vertreter*innen des Bundesministerium für Gesundheit, des Medizinischen Dienstes Nord, der Patientenvertretung des G-BA, der Techniker Krankenkasse, der DIGAB und des Forums Gehirn diskutiert werden.

Moderiert wird die Diskussionsrunde von Sebastian Lemme vom SVH Forum Gehirn und Christoph Jaschke, Leiter Public Relations der DEUTSCHENFACHPFLEGE und Kongresspräsident des MAIK-Kongress. Menschen mit Bedarf an AKI, deren An- und Zugehörige sowie weitere Interessierte können sich mit Hilfe des Rabattcodes GKV-IPREG-TT-235496 kostenfrei zur Online-Diskussionsveranstaltung unter nachfolgendem Link anmelden: https://www.eventbrite.de/e/update-aki-2024-tickets-1076434658039?aff=oddtdtcreator.

Teilnehmer*Innen der Diskussionsrunde :

Michael Weller, Leiter der Abteilung 2 (Gesundheitsversorgung und Krankenversicherung) im Bundesministerium für Gesundheit,

Anne Karnatz von der Techniker Krankenkasse,

Dr. Andreas Krokotsch vom Medizinischen Dienst Nord,

Peer Counselorin Maria-Cristina Hallwachs

Markus Behrendt vom IntensivLeben – Verein für beatmete und intensivpflichtige Kinder und Jugendliche e.V.