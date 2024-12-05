Inklusionsbeauftragte der Linken lädt zu Online-Lesung zum Werkstättensystem und Alternativen dazu ein

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Margit Glasow

Foto: privat

Rostock (kobinet) Die Inklusionsbeauftragte der Linken, Margit Glasow, lädt für den 9. Dezember 2024 um 18:00 Uhr zu einer Online-Lesung mit anschließender Diskussion über das System der Werkstätten für behinderte Menschen und Alternativen dazu ein. Der Roman-Autor Ottmar Miles-Paul wird zusammen mit seiner Leseassistentin Sabine Lohner den Reportage-Roman "Zündeln an den Strukturen" über die Situation in Werkstätten und Alternativen dazu vorstellen und damit eine Grundlage für die anschließende Diskussion bieten, heißt es in der Ankündigung der kostenfreien Veranstaltung auf Facebook. Nach über 20 Lesungen wird diese Online-Lesung erst einmal die letzte Veranstaltung in diesem Jahr sein, wie Ottmar Miles-Paul mitteilte.

„‚Sie haben es tatsächlich getan und sind selbst überrascht, dass sie zu einer solchen Tat fähig waren‘, beginnt der Roman spannungsgeladen. ‚Bestimmt hunderte Male hatten sie mit wachsender Frustration durchgespielt, wie sie sich gegen die Ungerechtigkeiten in der Werkstatt für behinderte Menschen wehren könnten. Heute Nacht haben Helen Weber und ihre beiden Freunde das Werkstattgebäude in Brand gesetzt. Die schlechte Bezahlung weit unter dem Mindestlohn und die geringe Vermittlungsquote von behinderten Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch Werkstätten für behinderte Menschen wird schon seit vielen Jahren kritisiert. Was diese Benachteiligungen für Betroffene bedeuten können, damit hat sich der Behindertenrechtler Ottmar Miles-Paul in seinem neu erschienenen Roman ‚Zündeln an den Strukturen‘ befasst. Dabei geht er insbesondere der Frage nach, welche Alternativen möglich sind – vor allem, wenn es keine Werkstatt mehr gibt. Der Roman bietet eine andere und lesenswerte Sichtweise über Ungerechtigkeiten in Werkstätten. Bitte melden Sie sich an unter [email protected], dann erhalten Sie rechtzeitig die Zugangsdaten“, heißt es in der Ankündigung der Online-Veranstaltung, die von Margit Glasow moderiert wird. Margit Glasow ist die Inklusionsbeauftragte der Partei DIE LINKE.



Link zum Facebook-Eintrag von Margit Glasow mit der Ankündigung der Online-Lesung am 9. Dezember 2024 um 18:00 Uhr

Die kostenfreie Anmeldung ist möglich per Mail an: [email protected]