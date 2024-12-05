Inklusion im geschützten Raum

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Wappen großes Freistaat Bayern

Foto: Gemeinfrei, public domain

MÜNCHEN (kobinet) Der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising modernisiert seine Werkstatt für Behinderte in Raubling im Landkreis Rosenheim. Diese Werkstatt bietet 180 Arbeitsplätze und ermöglicht Menschen mit Behinderung Bildung und Beschäftigung, die individuell auf sie zugeschnitten sind. Der Freistaat Bayern fördert dieses Vorhaben mit bis zu 681.500 Euro. Bayerns Arbeitsministerin Ulrike Scharf betont aus diesem Anlass: „Die modernisierte Werkstatt ist ein geschützter Raum für 180 Menschen mit Behinderung, in dem sie sich auch zukünftig an ihrem Arbeitsplatz entfalten und verwirklichen können. Hier lebt die Inklusion.“

In Raubling arbeiten Menschen mit einer geistigen Behinderung in den Bereichen Schreinerei, Wäsche und Montage. Zudem befinden sich hier Zentralverwaltung und der Vertrieb der eigenen Designmarke „side by side“. Inklusion, so die Ministerin weiter, „ist das Fundament, auf dem der Zusammenhalt in unserer Heimat steht. Ich setze mich für ein Bayern ein, in dem alle Menschen – unabhängig ob mit oder ohne Behinderung – möglichst selbstbestimmt leben können. Der Beruf spielt dabei eine wichtige Rolle“.

Für Scharf sind die Werkstätten ein Segen: „Hier dreht sich alles um jede einzelne Persönlichkeit mit ihren Fähigkeiten. Menschen mit Behinderung werden individuell unterstützt und gefördert.“ Es bleibe ein wichtiges Ziel, möglichst viele Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. „Aber es gibt auch Menschen, für die dieser nicht geeignet ist. Für sie sind die Werkstätten ein behüteter Ort, der auch den Familien das gute Gefühl gibt, ihre Lieben hier gut umsorgt zu wissen. Wir brauchen Werkstätten.“

Mit der Modernisierung der Werkstatt in Raubling werden 180 Arbeitsplätze zeitgemäß gestaltet und damit die Arbeitsbedingungen verbessert.