Fotoschau „Drei, Zwei, Eins“ in Berlin eröffnet

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Aktive der Special Olympics Weltspiele Berlin 2023

Foto: SOD / Tamara Eckhardt, Jörg Brüggemann

BERLIN (kobinet) Eine Ausstellung mit Foto-Porträts von Athletinnen und Athleten mit Trisomie 21, die an den Special Olympics World Games 2023 in Berlin teilgenommen haben, ist noch bis zum 12. Januar 2025 im Schloss Charlottenburg in Berlin zu sehen. Mit dieser Ausstellung werden die Weltspiele für Athletinnen und Athleten mit einer geistigen Beeinträchtigung wieder in Berlin präsent. Mit der Ausstellung „Drei, Zwei, Eins“ im Neuen Flügel des Schloss Charlottenburg wird an das größte und sehr erfolgreiche inklusive Sportevent für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung im vergangenen Jahr erinnert. Die Schau wurde am 3. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen, eröffnet.

Bis zum 12. Januar 2025 sind 40 Porträts von internationalen Teilnehmern der Special Olympics World Games Berlin 2023, die vom 17. bis 25. Juni 2023 in der deutschen Hauptstadt stattfanden, zu sehen. Darunter das Foto von Segler Phil-Mattis Leiß aus Wilhelmshaven, der die deutsche Mannschaft repräsentiert. Gemeinsam mit seinen Eltern kam er zur Eröffnung und war sehr stolz auf sein Foto. „Das Fotografieren hat Spaß gemacht, es war ein sehr schöner Termin“, sagte er.

Die Athletinnen und Athleten stehen stellvertretend für alle Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und ihren einzigartigen persönlichen Leistungen. Die Foto-Ausstellung soll dazu beitragen, dass die Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Beeinträchtigung weit über die Weltspiele hinaus sichtbar werden und sie die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen. Der Titel der Foto-Schau nimmt Bezug auf die angeborene Besonderheit Trisomie 21 (Drei, Zwei, Eins).

Die Fotografin Tamara Eckhardt und der Fotograf Jörg Brüggemann von der Berliner Agentur Ostkreuz haben in Zusammenarbeit mit Special Olympics Deutschland und der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg die Ausstellung konzipiert und umgesetzt.