Drittes Berliner Behindertenparlament findet am 7. Dezember 2024 statt

Berlin (kobinet) Am Samstag, den 7. Dezember 2024, tagt das Berliner Behindertenparlament (BBP) zum dritten Mal im Abgeordnetenhaus. 100 stimmberechtigte Berliner:innen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen gehen in den Austausch mit der Landespolitik. An der Fragestunde nehmen sieben Senator:innen und drei Staatssekretär:innen teil, darunter die Bürgermeister:innen Stefan Evers und Franziska Giffey. Gelebte Partizipation ist das Merkmal des Berliner Behindertenparlaments. Im Vorfeld erarbeiten inklusive Fokusgruppen basisdemokratisch die Anträge, die am Parlamentstag im Plenum diskutiert, abgestimmt und den Senatsverwaltungen übergeben werden. Die zehn Anträge in diesem Jahr betreffen die Themen Arbeit und Beschäftigung, Assistenz, Bauen und Wohnen, Bildung, Freizeit und Sport, Gesundheit und Pflege, Mobilität, Partizipation, heißt es in der Presseinformation zur Ankündigung der Veranstaltung.

Sonja Arens, Vorsitzende der Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin, stellt fest: „Inzwischen ist das Behindertenparlament in Berlin eine feste Größe und steht für Teilhabe und Diversität.“ Dominik Peter, Vorstandsvorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass das Behindertenparlament von der Politik als Ansprechpartner wahrgenommen wird und sehen das als Bestätigung unserer Arbeit. Dennoch ist die Organisation jedes Jahr ein gewaltiger Kraftakt, weil wir immer noch keine gesicherte Finanzierung haben.“ Christian Specht, Initiator des Berliner Behindertenparlaments und Mitglied im Vorstand der Lebenshilfe Berlin, wünscht sich: „Das Behindertenparlament ist für Menschen mit Beeinträchtigungen sehr wichtig und muss noch viel sichtbarer werden.“

Der Parlamentstag ist auch in diesem Jahr barrierefrei gestaltet, es gibt Dolmetschungen in Leichter Sprache, Schriftsprache und Gebärdensprache. Verfolgt werden können die spannenden Debatten online über YouTube oder bei ALEX Berlin.

Das Berliner Behindertenparlament findet am 7.12.2024 von 11 – 16 Uhr statt. Einlass ist ab 9.30 Uhr im Abgeordnetenhaus von Berlin, Niederkirchnerstraße 5 in 10117 Berlin.