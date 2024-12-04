Seheingeschränkter Comedian Timur Turga zu Gast bei der 100sten Folge des PRO RETINA Podcasts

Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren (via Vorstand, wir leiten weiter) per Email

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

PRO RETINA Deutschland

Foto: PRO RETINA Deutschland

Bonn (kobinet) Am 1. Dezember 2024 wurde die 100ste Folge des PRO RETINA Podcasts "Blind verstehen“ ausgestrahlt. Das Thema: Humor. Mit dem seheingeschränkten Comedian Timur Turga sprach das Podcast-Team von PRO RETINA über die Wirkung von Humor und seine Grenzen. Mit der Jubiläumsfolge des PRO RETINA Podcasts feiert die Selbsthilfeorganisation zugleich die Erfolgsgeschichte dieses Formats.

„Der PRO RETINA Podcast ‚Blind verstehen‘ ist ein wertvolles und unverzichtbares Instrument unserer Selbsthilfeorganisation. Dem Podcast-Team gelingt es seit mittlerweile 100 Folgen, immer wieder spannende und wichtige Themen aufzugreifen und diese unterhaltsam aufzubereiten. So leisten sie einen großartigen Beitrag, damit Menschen mit Seheinschränkung ihre Krankheit besser bewältigen“, gratuliert Dario Madani, Geschäftsführer von PRO RETINA Deutschland, dem Podcast-Team um Iris Timmer (Leitung) und Christian Andres (technische Leitung) zum runden Jubiläum.

Humor hat Timur Turga geholfen, seine Augenerkrankung und die Folgen zu verarbeiten. Bevor er seine Sehkraft verlor, war er Kinderpfleger, ein Job, der ihm viel Freude gemacht hat – und den er wegen seiner Seheinschränkung verlor. Damals trat er bereits als Comedian auf. Bis dahin hatte er kein bestimmtes Thema. Das änderte sich, als er seine Arbeit im Kindergarten verlor. Ab diesem Zeitpunkt begann er, auch über seine Seheinschränkung Witze zu machen: „Diese authentischen Geschichten aus meinem Leben waren auch eine Form der Verarbeitung“, erklärt er im Podcast. „Über meine Erkrankung zu sprechen hilft mir, die Kontrolle zurückzuerlangen und nicht in eine Opferrolle zu rutschen.“ In seiner Comedy beleuchtet er kuriose Situationen, die ihm passiert sind. Aber er macht durchaus auch böse Witze über Behinderungen: „Böse Witze transportieren immer eine Botschaft“ – das ist ihm wichtig. Aber er räumt ein: „Auch als Betroffener kann ich Gefühle von anderen Betroffenen verletzen.“

Auch Iris Timmer und ihr Co-Host Christian Heinz wissen, wie heikel es ist, über Behinderungen Witze zu machen: „Viele Menschen trauen sich nicht zu lachen, wenn ein Mensch mit einer Seheinschränkung einen Witz über seine Beeinträchtigung macht. Dabei kommt es auf die Intention und die Botschaft an.“ Was Humor auszeichnet und welche Kraft von ihm ausgeht, erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer bei der 100sten Folge des PRO RETINA Podcasts „Blind verstehen“ am 1.12.2024 auf allen gängigen Podcast-Plattformen (Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/blind-verstehen-der-pro-retina-podcast/id1549171403 und Spotify: https://open.spotify.com/show/2fUFKTl2YzMxlUwUDD4FQS?si=mmaSHMLDQHexSYc9y62C8w sowie YouTube: https://www.youtube.com/@blindverstehen) und jederzeit auf der Website von PRO RETINA.

Der PRO RETINA Podcast „Blind verstehen“ erscheint alle zwei Wochen. Er bietet Tipps und Erfahrungsberichte, die Mut machen und stellt (neue) Technik und Hilfsmittel vor. Das Podcast-Team unterhält sich mit seinen Gästen über ein selbstbestimmtes Leben mit einer Netzhauterkrankung, ganz nach dem Motto der PRO RETINA „Forschung fördern – Krankheit bewältigen – selbstbestimmt leben“, heißt es in der Presseinformation von PRO RETINA.