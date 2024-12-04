Behindert arbeiten

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

LEIPZIG (kobinet) Es klingt nach einer zunehmend inklusiven Arbeitswelt, wenn man erfährt, dass etwa 39 Prozent der deutschen Unternehmen kommen ihrer Beschäftigungspflicht von Menschen mit Behinderungen vollumfänglich nachkommen. Doch Diskriminierung und Unverständnis gehören für viele Menschen mit Behinderungen nach wie vor zum beruflichen Alltag. Wirklichkeit ist ebenso, dass Menschen mit Behinderungen fast doppelt so oft und länger arbeitslos als Menschen sind ohne, obwohl doch die UN-Behindertenrechtskonvention seit 2009 in Deutschland in Kraft ist. Schauspieler und Comedian Tan Caglar, der selbst mit einem Rollstuhl ist, kennt die Herausforderungen. Für die Investigativsendung "Exactly" des Mitteldeutschen Rundfunks trifft er Menschen, die offen über ihre Erlebnisse sprechen, und fragt: Wie kann Inklusion am Arbeitsplatz gelingen?

Für diese Sendung hat Tan Caglar Menschen getroffen, die aus eigener Erfahrung über ihre Erfahrungen berichten und erzählen, wie es ihnen auf dem Arbeitsmarkt ergangen ist. Und wie sie sich doch behaupten konnten.

Der 30minütige Beitrag kann auf You Tube gesehen werden.