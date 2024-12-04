Adventskalender der Bremer Zentralstelle für barrierefreie Informationstechnik

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.
Bremen (kobinet) Wie bereits in den letzten Jahren wird es auch in 2024 täglich im Advent einen Tipp geben, um digitale Angebote barrierefrei und für alle zugänglich zu gestalten. Die Serie wird tagesaktuell auf dem X-Auftritt (ehemals Twitter) der Bremer Zentralstelle für barrierefreie Informationstechnik gepostet. Die Tipps der letzten Jahre werden dazu täglich wieder neu geöffnet, denn teilweise werden die diesjährigen Tipps die Tipps der letzten Jahre vertiefen oder ergänzen. Somit kann man täglich gleich vier Tipps lesen.
Link zur Ankündigung des Adventskalenders mit den ersten Beiträgen