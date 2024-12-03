Menu Close

Ich finde es besser, wenn ich unter Leuten bin

Veröffentlicht am 03.12.2024 18:39 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Titelbild der tagesschau
Foto: ARD

Bergisch Gladbach (kobinet) "Ich finde es besser, wenn ich unter Leuten bin", so bringt Emine Altukilic es auf den Punkt, was für sie u.a. die Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausmacht. Sie ist eine von 15 behinderten Menschen, die in einem CAP-Markt eine Beschäftigung gefunden haben und dort den Laden mit am Laufen halten. Zudem bekommt sie, entgegen der in der Werkstatt für behinderte Menschen üblichen Entlohnung weit unter dem Mindestlohn, im CAP-Markt eine tarifgebundene Entlohnung mit einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Darüber hat die tagesschau am 3. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen, berichtet. Zudem wird im schriftlichen Teil zum Beitrag auf die Forderungen des Deutschen Behindertenrat eingegangen, so zum Beispiel zum Thema Barrierefreiheit.

Link zum tagesschau-Beitrag vom 3. Dezember 2024

Ottmar Miles-Paul Nachricht

