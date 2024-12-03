Budget für Arbeit ist Schlüssel zur beruflichen Teilhabe

Mainz (kobinet) "Für die meisten Menschen ist Arbeit ein zentraler Bestandteil eines erfüllten Lebens. Doch gerade für Menschen mit Behinderungen ist der Weg zur beruflichen Teilhabe noch immer von zahlreichen Hürden geprägt. Angesichts des Fachkräftemangels stehen Menschen mit Behinderungen zudem noch viel zu selten im Fokus. Das muss sich ändern, wenn wir es ernst meinen mit dem Recht auf Arbeit und einer gleichberechtigten Teilhabe am Arbeitsleben. Das Budget für Arbeit ist ein wichtiger Schlüssel für mehr berufliche Teilhabe und eine echte Alternative zur Beschäftigung in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen." Dies erklärte die rheinland-pfälzische Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Ellen Kubica, anlässlich des heutigen Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen im Rahmen einer Informationsveranstaltung zum Budget für Arbeit. Auf Einladung der Landesbeauftragten sind rund 100 Mitarbeitende von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen nach Mainz gekommen, um sich über die Möglichkeit einer Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu informieren.
Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention garantiert Menschen mit Behinderungen das Recht auf Arbeit. Dies umfasst das Recht auf einen Lebensunterhalt durch Arbeit, die in einem offenen, integrativen und barrierefreien Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt und ausgeübt werden kann. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat 2006 mit dem Budget für Arbeit ein innovatives Instrument zur nachhaltigen beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen eingeführt. Mit Unterstützung dieses Budgets können sie ihren Lebensunterhalt in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis eigenständig verdienen und in Betrieben tätig sein, in denen auch Menschen ohne Behinderungen arbeiten. Dabei erhalten sie am Arbeitsplatz die Unterstützung, die sie benötigen – so lange, wie es erforderlich ist. Das Budget ist an die Werkstattfähigkeit geknüpft und unabhängig davon, ob die Person jemals in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen gearbeitet hat. Arbeitgeber profitieren von einem Lohnkostenzuschuss von bis zu 75 Prozent, während die Budgetnehmenden ein tarifliches Gehalt erhalten. Auch Teilzeitbeschäftigungen sind möglich.
„Das in Rheinland-Pfalz entwickelte Budget für Arbeit ist eine hervorragende Möglichkeit, gleichwertige Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen zu schaffen – eine Chance, von der alle Beteiligten profitieren. Budgetnehmerinnen und Budgetnehmer berichten von einem gesteigerten Lebensgefühl und neuem Selbstvertrauen. Gleichzeitig gewinnen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber engagierte und motivierte Mitarbeitende. Dass der Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gelingen kann, zeigen die mehr als 500 Arbeitsplätze, die in Rheinland-Pfalz durch das Budget für Arbeit bereits geschaffen wurden“, betonte der rheinland-pfälzischen Sozialstaatssekretär Dr. Denis Alt in seinem Grußwort.
Bei der Veranstaltung berichteten auch fünf „Mutmacherinnen und Mutmacher“ von ihren Erfahrungen mit einer Tätigkeit im Budget für Arbeit. Mit ihren persönlichen Geschichten möchten sie andere Menschen mit Behinderungen inspirieren und Mut machen, ähnliche Wege zu gehen.