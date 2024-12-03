Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren (via Vorstand, wir leiten weiter) per Email

Cover des IGEL-Podcast zu 70 Jahre ZAV

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Bonn (kobinet) "70. Jubiläum der ZAV - Warum sie so wichtig ist für Akademiker*innen", so lautet der Titel des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). "Ein Gespräch mit dem langjährigen Mitarbeiter Torsten Prenner. In dieser Episode des IGEL Podcasts feiern wir das 70-jährige Bestehen der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), einer Fachstelle der Bundesagentur für Arbeit. Gastgeber Sascha Lang spricht mit Torsten Prenner, langjährigem Mitarbeiter der ZAV, über ihre wichtige Arbeit zur Unterstützung schwerbehinderter Menschen und Fachkräfte aus dem Ausland", heißt es u.a. in der Ankündigung des Podcast.

Die ZAV: Vermittlungsstelle für Fachkräfte aus dem Ausland und schwerbehinderte Akademiker.

Herausforderungen im Arbeitsmarkt: Vorurteile und Ängste der Arbeitgeber, bürokratische Hürden und mögliche Lösungen.

Flexibilität als Schlüssel: Warum Arbeitnehmer und Arbeitgeber offener und flexibler sein sollten.

Probebeschäftigung: Ein niedrigschwelliges Instrument, um schwerbehinderten Menschen eine Chance zu geben.

Zahlen und Fakten: Über 10.000 schwerbehinderte Akademiker sind arbeitslos – wie kann das geändert werden?

Vision für die Zukunft: Ein inklusiver Arbeitsmarkt mit schnelleren Prozessen und pragmatischen Lösungen.

Erfahre, warum die Arbeit der ZAV essenziell ist und wie Inklusion auf dem Arbeitsmarkt gelingen kann“, heißt es u.a. in der Ankündigung dieser Ausgabe des IGEL-Podcast.

Link zum IGEL-Podcast zum 70. Jubiläum der ZAV

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast