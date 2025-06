Wir sind nämlich nicht alle gleich: Sigrid Arnade zu 30 Jahren Benachteiligungsverbot im Grundgesetz

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Grundgesetz

Foto: omp

Berlin (kobinet) "'Wir sind nämlich nicht alle gleich' – Perspektiven auf Artikel 3 im Grundgesetz: Gestern. Heute. Morgen", so lautet der Titel eines Podcast des digiateln deutschen Frauenarchivs, in dem auch Prof. Dr. Sigrid Arnade zu Wort kommt. "Wen hat der Artikel 3 empowert, wen empowert er noch? Wen schließt er aus? Wie wird der Gleichheitsgrundsatz umgesetzt und wie sollte er in Zukunft umgesetzt werden?" heißt es in der Ankündigung des knapp 15minütigen Podcast. Dabei wirken folgende Personen mit: Nadine Ackah-Mensah, Prof. Dr. Sigrid Arnade, Helene Shani Braun, Christina Clemm, Kübra Dalkılıç und Dr. Marina Grasse.

Am 3. Dezember 2024 um 9:30 Uhr wird Prof. Dr. Sigrid Arnade mit anderen Akteur*innen vom Bündnis Barrierefreiheit Jetzt! und dem Deutschen Behindertenrat vor den Tafeln zum Grundgesetz mit den Formulierungen von 1949 für die Rechte behinderter Menschen und vor allem für konkrete und wirksame Regelungen zur Barrierefreiheit protestieren.

