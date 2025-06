Stellenausschreibung: ISL sucht behindertenpolitische*n Referent*in

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Berlin (kobinet) Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) ist eine menschenrechtsorientierte Selbstvertretungsorganisation behinderter Menschen. Sie ist die Dachorganisation der Zentren für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen und die deutsche Mitgliedsorganisation der internationalen Selbstvertretungsbewegung behinderter Menschen "Disabled Peoples` International - DPI". Für seine Bundesgeschäftsstelle in Berlin sucht die ISL ab Januar oder Februar 2025 (flexibel) eine*n Referent*in (m/w/d) in Teilzeit mit 30 Wochenstunden, die eine Identifikation mit der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung und eigene Erfahrung mit Behinderung mitbringt. Die Stelle ist zunächst auf drei Jahre befristet, heißt es in einer aktuellen Stellenausschreibung der ISL.

In der Stellungnahme der ISL heißt es:

„Ihre Aufgaben:

• Inhaltliche aktive Begleitung bei allen Themen der täglichen behindertenpolitischen Arbeit, insbesondere des Themas Barrierefreiheit und des Themas inklusiver Arbeitsmarkt u.a. bei AG-Sitzungen, bei Stellungnahmen oder Interviewanfragen, Workshops usw.

• Redaktion und Betreuung aller Aktivitäten in der internen und externen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilungen, Mitglieder-Newsletter, Social-Media usw.) zu allen Themen unserer täglichen politischen Arbeit

• Mitwirkung bei der Pflege unserer Projekt-Webseiten/ Social-Media – Kanäle sowie bei der Erstellung von Veröffentlichungen

• Erstellung barrierefreier Dokumente

• Pflege Presse- und Newsletter-Verteiler

Sie bringen mit:

• Identifikation mit der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, eigene Erfahrung mit Behinderung

• Affinität zum Thema Barrierefreiheit, breites Verständnis des Konzeptes ist bekannt

• Affinität zum Thema inklusiver Arbeitsmarkt

• Abgeschlossene Berufs- oder Studienausbildung oder mehrjährige relevante Berufserfahrung

• Kenntnisse in der Öffentlichkeitsarbeit

• Sicherer Umgang mit MS Office, Zoom, Social Media – Nutzung, Word Press

• Sorgfältige Arbeitsweise, selbstbewusstes Auftreten

• Strukturiertes, eigenständiges Arbeiten mit Teamorientierung

• sehr gute Kommunikation

Wir bieten:

• Bezahlung in Anlehnung an TVöD 12 oder 13

• flexible Arbeitszeiten, Arbeiten im Homeoffice nach Absprache

• Ein diverses Team aus vorrangig Menschen mit Behinderungen, barrierefreie Büroräume in Berlin-Mitte

• menschenrechtsbasierte Arbeit

• flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege und viel eigenen Gestaltungsspielraum

Bewerbung

Aussagekräftige Bewerbungen senden Sie bitte als eine PDF per E-Mail an die Geschäftsstelle z.H. Wiebke Schär unter [email protected]. Bewerbungsschluss ist der 05.01.2025. Bewerbungsgespräche finden nach Absprache auch gern über Zoom statt.“