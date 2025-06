Demonstration für Persönliche Assistenz am 6. Dezember in Wien

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Fahne Österreich

Foto: public domain

Wien (kobinet) "Trotz Millionenförderung durch den Bund entschied sich die Wiener Landesregierung gegen ein Pilotprojekt zur Persönlichen Assistenz. Betroffene wehren sich nun mit einer Demo am 6. Dezember 2024 um 14 Uhr beim Wiener Rathaus." Darauf hat der österreichische Online-Nachrichtendienst BIZEPS aufmerksam gemacht. Anlass des Ärgers der Betroffenen ist die Entscheidung Wiens, nicht am Pilotprojekt zur Ausweitung und Harmonisierung der Persönlichen Assistenz in Österreich teilzunehmen – ein Projekt, das vielen Menschen mit Behinderungen dringend benötigte Persönliche Assistenz ermöglicht hätte. Der Österreichische Behindertenrat hat bereits am 29. November 2024 in den Presseclub Concordia eingeladen, um darzulegen, weshalb es seitens der Wiener Stadtregierung ein Umdenken in puncto Persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderungen geben soll.

Link zum BIZEPS-Bericht über die Pressekonferenz des Österreichischen Behindertenrat

Link zum BIZEPS-Bericht über die für den 6. Dezember 2024 geplante Demonstration in Wien