Aktions-Aufruf des Deutschen Behindertenrat für den 3. Dezember 2024

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Logo des DBR

Foto: DBR

Berlin (kobinet) "Der Deutsche Behindertenrat (DBR) ruft anlässlich des UN-Welttages der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember zusammen mit dem "Bündnis Barrierefreiheit jetzt!" am 3.12.2024 gegen 9.30 Uhr zu einer kurzen Aktion vor den Grundgesetztafeln am Reichstagsufer 4 in 10557 Berlin (Mahnmal Grundgesetz 49 - Standort Google Maps ) auf. Die Aktion wird ca. 30 Minuten dauern", heißt es auf der Internetseite des Deutschen Behindertenrat.

Link zum Aktions-Aufruf des Deutschen Behindertenrat aus der Internetseite des Aktionsbündnis deutsche Behindertenverbände