IGEL-Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im November 2024

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

IGEL-Monatsrückblick

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "Ein Likörchen gegen den Frust – der kobinet-nachrichten Monatsrückblick November 2024". So hat der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, den Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im November 2024 getitelt. Im Gespräch mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul hat Sascha Lang eine ganze Reihe von behindertenpolitischen Themen angesprochen, die vielen derzeit schwer im Magen liegen. Es blieb aber auch Zeit angesichts der 222. Episode des IGEL-Podcast zwar nicht das Schnapsglas, aber ein symbolisches Likörgläschen auf diese Zahl und damit auch auf das unermüdliche Wirken der Akteur*innen des IGEL-Podcast zu erheben. "November Blues: Ein Monat voller Herausforderungen – von politischen Turbulenzen wie geplatzten Koalitionen bis hin zu enttäuschten Hoffnungen in der Behindertenbewegung", heißt es u.a. in der Ankündigung des Podcast. Es gibt aber auch ein paar gute Nachrichten.

„November Blues: Ein Monat voller Herausforderungen – von politischen Turbulenzen wie geplatzten Koalitionen bis hin zu enttäuschten Hoffnungen in der Behindertenbewegung. Wir beschäftigen uns im Gespräch mit dem Redakteur der kobinet Nachrichten Ottmar Miles-Paul auch mit der Zukunft der Menschen mit Behinderung in der kommenden Trump-Ära. Hoffnung nicht verlieren: Trotz schwieriger Zeiten mahnt Nachrichtenredakteur Ottmar Miles-Paul, den Glauben an eine bessere Zukunft nicht aufzugeben. Arbeitsmarkt im Fokus: Die neuesten Zahlen des Inklusionsbarometer Arbeit der Aktion Mensch werfen einen düsteren Blick auf die Lage von Menschen mit Behinderungen im Arbeitsmarkt. Schöne Themen: Wir sind und bleiben der IGEL-Podcast – mit positiven Geschichten, die Mut machen und zeigen, dass es sich lohnt, weiterzumachen. Überblick: Die Inhalte der Episode basieren auf 210 Beiträgen aus den kobinet Nachrichten. Ob wir in dieser Episode erfahren, ob Robert Habeck zu Sigrid Arnade an den Küchentisch kommt und was sie ihm sagen wird? Hört rein, denn wichtig ist: Nicht aufgeben und den Blick nach vorne richten! Wir wünschen eine ruhige Weihnachtszeit“, heißt es u.a. in der Ankündigung der 222. Episode des IGEL-Podcast mit dem Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im November 2024.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast mit dem Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im November 2024

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast