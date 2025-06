Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Dr. Andreas Bovenschulte

Foto: Bürgermeister Bremen

Bremen (kobinet) "Es ist unser erklärtes Ziel in Bremen und Bremerhaven, Menschen mit Behinderungen eine vollumfängliche gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Wichtige Bausteine dafür sind ein inklusives Schulsystem und Arbeitsangebote im allgemeinen Arbeitsmarkt. Bremen verfolgt seit Jahren das Ziel, ein sozial gerechtes und inklusives Umfeld für alle Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Das habe ich im Rahmen eines Treffens mit den Beauftragten von Bund und Ländern für die Belange von Menschen mit Behinderungen (KBB) in Bremen wiederholt hervorgehoben", dies teilte der Bremer Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte in seinen Bürgermeister-News vom November 2024 mit. Dabei verdeutlichte er, dass wir nur gemeinsam niemanden zurück lassen.

„Bremen unterstützt unter anderem mehr dezentrale Wohnmöglichkeiten für Personen mit besonderem Betreuungsbedarf, die auf die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen angepasst sind. Dadurch fördern wir die soziale Inklusion und verbessern die Lebensqualität der betroffenen Menschen nachhaltig. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die zunehmende Integration von Beschäftigten aus Werkstätten für Behinderte in den ersten Arbeitsmarkt. Zentral ist: Auf dem Weg zu einem inklusiven und chancengerechten Miteinander sind wir alle gefragt. Nur gemeinsam lassen wir niemanden zurück“, führte der Bremer Bürgermeister weiter in seinem Newsletter aus.