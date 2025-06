De-Institutionalisierung: Menschenrechte in der Praxis umsetzen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Fahne Österreich

Foto: public domain

Wien (kobinet) "Der Unabhängige Monitoringausschuss und das VertretungsNetz kritisierten gemeinsam in einer Pressekonferenz am 28. November 2024 in Wien die schleppende Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und mahnten konkrete Schritte an. Menschen mit Behinderungen in Österreich können häufig nicht so wohnen, wie sie möchten. 'Viele Menschen, die wir vertreten, können nur deshalb nicht selbstbestimmt leben, weil finanzielle Absicherung und Unterstützungsdienste fehlen', erklärte Gerlinde Heim, Geschäftsführerin vom VertretungsNetz", heißt es in einem Bericht des österreichischen Online-Nachrichtendienst BIZEPS.

„Wie alle anderen auch haben Menschen mit Behinderungen das Recht, selbst zu entscheiden, wo und wie sie leben“, wird Tobias Buchner vom Vorsitzteam des Unabhängigen Monitoringausschusses im BIZEPS-Bericht zitiert.

Link zum BIZEPS-Bericht