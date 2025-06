Online-Vortrag: Arbeitsunfähig, erwerbsgemindert – was nun?

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Symbol Paragraf

Foto: omp

Hannover (kobinet) Arbeitsunfähig oder erwerbsgemindert? Dass kommt meist plötzlich und unerwartet. Wie in dieser Situation die Absicherung aussieht, beleuchtet der zweite Vorsitzende der Kreisgruppe Braunschweig des Sozialverband Deutschland SoVD Kai Bursie am 12. Dezember 2024 von 16 bis 17.30 Uhr im Rahmen einer Online-Veranstaltung. Der Referent klärt über Fallstricke auf, die Arbeitslosengeld, Krankengeld und Co. mit sich bringen und gibt nützliche Tipps, wie diese umgangen werden können und informiert dazu, was darüber hinaus zu beachten ist.

Veranstalter ist der Sozialverband Deutschland. Anmeldung bis zum 9. Dezember unter [email protected].

Der Teilnahmelink wird spätestens am Tag der Veranstaltung verschickt, so die Information des Anbieters.