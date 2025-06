Noch 100 Tage bis zu Special Olympics Weltwinterspielen in Turin

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Gruppenbild beim Einkleidungstreffen Turin 2025

Foto: SOD / Sarah Rauch

BERLIN (kobinet) Vom 8. bis 15. März 2025 verwandelt sich Turin in das Zentrum der Inklusion und des Sports, wenn die Special Olympics Weltwinterspiele stattfinden. Bis dahin sind es noch 100 Tage. Knapp eine Woche nach der Einkleidung des TeamSOD blickt Special Olympics Deutschland positiv auf das größte inklusive Multisport-Event für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und die Vorbereitungen der deutschen Sportlerinnen und Sportler.

Mehr als 1.500 Athletinnen und Athleten aus vielen Ländern werden in Turin erwartet. Die Vorfreude unter den Teilnehmer des TeamSOD und den Unterstützern der Delegation ist spürbar: „Die Einkleidung war toll. Wir haben viele Sachen bekommen, die wir für unseren Sport benötigen. Ich bin überwältigt und sehr dankbar. Gleichzeitig steigt die Aufregung, schließlich sind die Weltspiele etwas ganz Besonderes. Da ist es gut, dass ich nicht alleine nach Italien fahren muss. Wir sind ja fast 90 Personen, das fühlt sich an wie eine große Familie“, sagt Ski Alpin Athletin Helena Klintschar aus Niedersachsen.

Neben den ersten Vorbereitungslehrgängen in den acht Sportarten Eiskunstlauf, Floorball, Schneeschuhlauf, Short Track, Ski Alpin, Skilanglauf, Snowboard, Tanzen war das Einkleidungstreffen ein wichtiger Meilenstein, um die Athleten und Betreuern auf die anstehenden Herausforderungen einzustellen und den Teamgeist zu stärken.

Aus Deutschland werden 53 Sportlerinnen und Sportler bei den Special Olympics World Games in Turin 2025 vertreten sein und sich im Wettbewerb um Medaillen und persönliche Bestleistungen mit 1.500 Sportlern aus aller Welt messen. Das TeamSOD vereint Aktive aus neun Landesverbänden, die in acht Sportarten für Deutschland an den Start gehen. Zum TeamSOD gehören 48 Athletinnen und Athleten sowie 5 Unified Partner (Menschen ohne geistige Beeinträchtigung). Begleitet werden die Sportler in Turin von 25 Trainerinnen und Trainern sowie elf weiteren Delegationsmitgliedern wie Teamleitung, Ärzten und Fotografen.