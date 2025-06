BhW setzt Lila Zeichen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Plakat der der „PositivelyPurple“-Kampagne

Foto: BhW Niederösterreich

ST. PÖLTEN (kobinet) Barrierefreiheit in allen Bereichen der Gesellschaft: Dafür engagiert sich die Kompetenzstelle BhW (Bildung hat Wert) barrierefrei das ganze Jahr über – mittels Information, Beratung und Sensibilisierung – in niederösterreichischen Gemeinden. Mit den Schwerpunkten zu baulichen, digitalen und kommunikativen Fragen unterstützt BhW barrierefrei dabei, echte Barrierefreiheit umzusetzen. Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember setzt die Kompetenzstelle BhW barrierefrei des BhW Niederösterreich ein nachhaltiges lila Zeichen – ganz im Sinne der weltweit ausgerufenen #PositivelyPurple Kampagne.

In Österreich leben rund 1,9 Mio. Menschen, also 25% der Gesamtbevölkerung, mit Behinderungen. Sie sind auf barrierefreie Zugänge angewiesen. Organisationen nutzen diesen Tag dazu, die Rechte und Anliegen von Menschen mit Behinderungen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Die globale Kampagne „Positively Purple“ macht auf die ökonomische Selbstbestimmung, wirtschaftliche Teilhabe und den Beitrag von Menschen mit Behinderungen aufmerksam. Symbolisch wird die Farbe „Purple“ (Lila/Violett) in unterschiedlichen Aktionen eingesetzt. Im deutschsprachigen Raum wird die Kampagne von der inklusiven Unternehmensberatung myAbility koordiniert. Inklusive Unternehmen und Organisationen können sich anschließen – und zeigen, dass auch sie #PositivelyPurple sind.

Wer mehr darüber erfahren möchte, was BhW Niederösterreich ist und macht, kann auf dieser Internetseite dazu alles nachlesen.